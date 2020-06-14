40 قتيلا في هجوم لمسلحي بوكو حرام بنيجيريا

كتب أحمد عرفة

ذكرت وسائل إعلام نيجيرية، أن 40 قتيلا سقطوا في هجوم لمسلحي بوكو حرام على مناطق عدة بولاية برنو شمال شرقي نيجيريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت مصادر لرويترز، إن مسلحي بوكو حرام قتلوا 69 شخصا على الأقل ودمروا قرية فى ولاية بورنو بشمال نيجيريا يوم الثلاثاء.

وهاجم المسلحون قرية فادوما كولورام في منطقة جوبيو بولاية بورنو ظهر الثلاثاء.

ووصل المسلحون على مركبات ودراجات نارية وأطلقوا النار من أسلحة آلية ودمروا القرية وسرقوا 1200 رأس من الماشية والإبل، وأكد مقيم وعضو في فرقة العمل المدنية المشتركة وجندى نفس الرواية. وقال إن المسلحين هاجموا القرية لأنهم اعتقدوا أن السكان يتبادلون معلومات حول تحركات بوكو حرام مع السلطات الأمنية.