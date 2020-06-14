ولى عهد دبى يوجِّه رسالة شكر عبر إنستجرام لأبطال خط الدفاع الأول..صور

وكالات

بثَّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، تضمن رسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول على جهودهم الاستثنائية في مواجهة فيروس كوفيد-19، من الأطقم الطبية والشرطية والدفاع المدني، والإسعاف وفرق التعقيم وفرق النقل وكذلك من المعلمين والإعلاميين وغيرهم ممن قدَّموا خدمات جليلة لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات جائحة كورونا ومنذ اليوم الأول للأزمة، وذلك في لفتة تقدير جديدة لما قدَّموه من إسهامات كبيرة في خدمة الوطن وحماية جميع أفراد المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية.

ويبدأ الفيديو بمشهد بانورامي لمدينة دبي مع مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «لا مستحيل مع الإصرار.. ولا مستحيل مع الإيمان.. ولا مستحيل مع الحياة».

فيما اختُتم الفيديو بعبارة «معاً نحن أقوى»، بينما تخلل العمل مشاهد عديدة بتشكيلات متنوعة شارك فيها أكثر من 100 من مركبات وحافلات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، والفرق الميدانية والتي اجتمعت معاً لتكوِّن عبارة «شكراً لكم».