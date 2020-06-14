ولادة سيدة داخل عربة المترو.. والشرطة تنقلها للمستشفى لرعاية مولودها

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى محطات مترو الأنفاق فى تقديم الرعاية اللازمة لإحدى السيدات وضعت مولودتها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ لقسم شرطة ثان مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سراى القبة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بإحدى عربات القطار وبصحبتها زوجها.. حيث تم تقديم أوجه الرعاية اللازمة وإستدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة وتم نقل السيدة ومولدتها للمستشفى لإستكمال تقديم الرعاية الطبية لهما.

ولقي ذلك إستحسان المواطنين من رواد المحطة ومستقلى المترو.. وقدموا الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والمساعى الحميدة لمساعدة السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.