وكيل صحة الشرقية يكرم الفريق الطبى لههيا بعزل مستشفى بلبيس

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفريق الطبي لمستشفي ههيا المركزي، بعد المشاركة في تقديم الخدمة الطبية للحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمستشفي العزل ببلبيس لمدة 14 يوم متواصلة، وتسليمهم شهادات التقدير، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ علي صحة وسلامة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور هشام مسعود لمستشفي بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي، وتكريم الجيش الأبيض المشارك في تقديم الخدمة الطبية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وحرص وكيل الوزارة علي الاستماع إلي المرضي بقسم الكلي الصناعي، لتوفير أي احتياجات طبية لهم، ومدي رأيهم حول الخدمة الطبية المقدمة، كما أكد علي أهمية إتباع كافة سياسات ومعايير مكافحة العدوي، خلال الظروف الراهنة، والتشديد علي إرتداء الفريق الطبي للواقيات الشخصية.

وفى نفس السياق قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ علي مستشفي الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير ميزانية لها بقيمة 3 مليون جنيه و 700 ألف، وشدد وكيل الوزارة علي مقاول المشروع، ومدير المستشفي بسرعة الإنتهاء من الجناح الطبي وتجهيزه وتشغيله في خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من إرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفي، كما أثني علي أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفي، مشيداً بدورهم البطولي، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.