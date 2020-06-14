وكالة نوفا: وزير خارجية اليونان يزور القاهرة الخميس لبحث تصعيد تركيا

كتب- هاشم الفخراني

قال مسؤول مصري رفيع المستوى لوكالة نوفا الإيطالية الرسمية أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سيزور القاهرة الخميس لمناقشة الأوضاع فى ليبيا.

وأضاف المسؤول أن الوزير سيناقش كذلك ملف الحدود البحرية المشتركة، والأوضاع في شرق المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ، قال إن التدخل التركي في ليبيا ينتهك القرارات الدولية، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية، وكان الجيش الوطنى الليبى، قال إن تدخل تركيا عسكريا فى ليبيا حول حرب الجيش الوطنى ضد الإرهاب فى ليبيا إلى حرب دولية تحت شعار داخلى.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش الوطني وتكليف ضباط أكفاء وقادرين على التفاعل مع المعركة ومتغيراتها وبثقة الشعب بهم، مؤكدا أن الجيش الوطني سيقاتل وينتصر لليبيا.

وأكد الجيش الوطنى الليبى فى بيان نشره مكتب اللواء أحمد المسمارى، السبت، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لا يحتاج لليبيين ولا يحمل لهم ما يدفعهم لحلول وطنية للأزمة الراهنة بل جاء لغرض السيطرة على ثروات وخيرات ليبيا وكذلك لإحياء الإمبراطورية العثمانية المهزومة.