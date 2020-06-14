اليوم السابع
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الأحد، 14 يونيو 2020 05:23 م
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وفد طبى صينى يزور بيت لحم فى الأراضى الفلسطينية

الأحد، 14 يونيو 2020 03:51 م
وفد طبى صينى يزور بيت لحم فى الأراضى الفلسطينية محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أجرى الوفد الطبي الصيني الذى يزور فلسطين منذ أيام، جولة تفقدية فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية التي سجلت أول ظهور لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الأراضي الفلسطينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اجتمع الوفد الصيني مع الأطباء والعاملين في مستشفى كاريتاس للأطفال التابع للأمم المتحدة في مدينة بيت لحم وتفقد مختبر فحص مرض فيروس كورونا الجديد الذي اقيم داخل المستشفى.

ولاحقا تفقد الوفد مركز الحجر الصحي الذي استخدم في مدينة بيت لحم منذ بداية ظهور المرض واجتماع مع العاملين الفلسطينيين في المركز واطلع على آليات عملهم.

كما التقي الوفد مع محافظ بيت لحم في السلطة الفلسطينية كامل حميد، الذى عرض كيفية عمل اللجان والمؤسسات في المحافظة في مكافحة المرض وكيف استفادت المحافظة من التجربة الصينية في التعامل مع الحلات وحجرها.


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