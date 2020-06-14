وفاة مديرة وحدة أطواب الصحية ببنى سويف متأثرة بإصابتها بكورونا

بني سويف أيمن لطفي

توفيت الدكتورة إيمان إبراهيم أدهم، 43 عاما، مديرة وحدة " أطواب" الصحية إحدى قرى مركز الواسطى شمال بني سويف، متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد احتجازها بالعناية المركزة بضعة أيام.

وأوضح بيان لمديرية الصحة ببني سويف اليوم الأحد أن الدكتورة إيمان إبراهيم أدهم 43 عاما مديرة وحدة " أطواب" الصحية، ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا، بعد إصابة شقيقتها الكبرى- وهي بالمعاش و توفيت متأثرة بالفيروس- وتم نقل إيمان إلي العناية المركزة بمستشفى سمسطا المركزي جنوبي غرب المحافظة، لتظل بها عدة أيام قبل أن تلقى ربها لتنضم إلي شهداء جيش مصر الأبيض خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبها نعت نقابة أطباء بني سويف الفرعية برئاسة الدكتور مصطفى هارون، الطبيبة الشهيدة في بيان جاء فيه: "بخالص الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة أطباء بني سويف الشهيدة الدكتورة إيمان إبراهيم أدهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الطبيبة المتوفاة هي الحالة الثانية بين شهداء الجيش الأبيض بالمحافظة بعد رحيل الدكتور رونز يسى طبيبة بالمعاش.