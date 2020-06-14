اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير مالية بريطانيا: الحكومة ستعيد النظر فى قاعدة المترين لتسريع تعافى الاقتصاد

الأحد، 14 يونيو 2020 12:00 م
وزير مالية بريطانيا: الحكومة ستعيد النظر فى قاعدة المترين لتسريع تعافى الاقتصاد وزير المالية البريطانى ريشى سوناك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة ستراجع بصفة عاجلة قاعدة التباعد الاجتماعي التي تقتضي ترك مسافة مترين بين شخص وآخر في إطار السعي لمساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من انهيار بلغت نسبته 25 % منذ بدء أزمة كورونا.

وأضاف لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم الأحد، أن التقدم في مكافحة انتشار كوفيد-19 يتيح للبلاد إجراء مراجعة لقاعدة المترين التي قال عدد كبير من أصحاب الأعمال إنها ستصعب عليهم العودة لوتيرتهم المعتادة في العمل بعد إجراءات عزل عام لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

وقال "رئيس الوزراء أمر بإجراء مراجعة شاملة لقاعدة المترين. المراجعة سيشارك فيها علماء وخبراء اقتصاديون وآخرون"، مضيفا أن أي تغييرات لن تنفذ على حساب عامل السلامة.

وقال سوناك إن البيانات التي أظهرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة الربع في مارس وأبريل  "كشفت بمنتهى الوضوح عن حجم الأثر الاقتصادي" لإجراءات العزل العام.

وتابع قائلا "كنا نعلم على الدوام أن ذلك سيحدث لكن الأرقام الآن بدأت تظهر ذلك".

 


وزير مالية بريطانيا

بريطانيا

فيروس كورونا

الاقتصاد البريطاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة