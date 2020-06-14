وزير داخلية حكومة الوفاق: مصر يمكن أن تساعد فى إنهاء الانقسامات فى ليبيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مسئول الأمن فى حكومة الوفاق الليبي فتحى على باشاغا، قال إن مصر بإمكانها أن تلعب دورا فى المساعدة على إنهاء الانقسامات فى بلاده، فيما رأت الوكالة أنه إشارة على تقارب محتمل مع القاهرة.

وكانت مصر قد أعلنت عن مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى ليبيا، دعمتها العديد من القوى الدولية منها روسيا والإمارات إلى جانب قائد الجيش الليبى خليفة حفتر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل الأسبوع الماضى كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد فى إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لليبيا وشعبها الشقيق فى ظل العلاقات الخاصة التى تربط البلدين، والتى تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومى المصرى، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبى الراهن على المحيط الإقليمى والدولى.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد أكد أمس استعداده للعمل مع مصر وتونس لحل الأزمة فى ليبيا، مشددا على ضرورة إنهاء الاقتتال بين الاشقاء الذى سيقود حتما إلى إنهاء التوتر فى المنطقة.

وقال الرئيس الجزائرى فى مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن بلاده لن تتدخل عسكريا في الشأن الليبي بعد إدراج مقترح لتعديل الدستور الجزائري يسمح بمشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج حدود بلاده.