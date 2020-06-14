وزير داخلية السعودية يثمن دور الخدمات الطبية في مواجهة كورونا.. صور

ثمن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودى، الجهود الكبيرة التى يقدمها منسوبو إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ومستشفيات قوى الأمن بالمملكة، فى سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



وزير الداخلية السعودى خلال الاجتماع

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال لقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز عبر تقنية الاتصال المرئى، بمدير عام إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان الداود، ومديرى مستشفيات قوى الأمن بمدن الرياض ومكة المكرمة والدمام، حيث قدموا موجزاً عن أبرز الأعمال التى تقدمها المستشفيات فى مواجهة جائحة كورونا، إلى جانب الجهود المستمرة لزيادة الطاقة الاستيعابية فى أسرّة التنويم وأسرّة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا (كوفيد - 19).



منسوبو إدارة الخدمات الطبية خلال اجتماعهم مع وزير الداخلية السعودى

ووجه الأمير عبد العزيز بن سعود فى نهاية اللقاء، بنقل تحياته وتقديره لجميع منسوبى إدارة الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، مؤكداً أهمية مضاعفة جهودهم المميزة التى يبذلونها.