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وزير النقل يتابع وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا وعلى متنها 283 من العالقين

الأحد، 14 يونيو 2020 11:45 ص
وزير النقل يتابع وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا وعلى متنها 283 من العالقين وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية
كتب رضا حبيشى

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تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول العبارة القاهرة الى ميناء سفاجا البحرى قادمة من ميناء ضبا السعودى وعلى متنها 283 راكب مصري و66 سيارة ووجه الوزير قيادات هيئة موانى البحر الاحمر باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير والتسهيلات للركاب والعمل على سرعة انهاء الاجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك .
 
وقام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة وإنهاء اجراءات الفحص الطبي واجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب اثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الافراد .
كما تم التنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير سيارة اسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور .
 
 


وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (1)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (1)

وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (2)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (2)

وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (3)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (3)

وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (4)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (4)

وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (5)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (5)

وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (6)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (6)

وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (7)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (7)

وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (8)
وصول العبارة القاهرة ميناء سفاجا قادمة من السعودية (8)

 

 


المصريين العالقين

السعودية

الموانى

اخبار مصر

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