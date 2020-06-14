وزير السياحة والآثار: متحف الغردقة أول من يفتح أبوابة للجمهور

كتبت آمال رسلان- محمد سيد

أعلن خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أنه بداية من يوليو ستبدأ الوزارة فى فتح المواقع الأثرية بشكل تدريجى، وستكون البداية من متحف الغردقة تليها بقية المواقع.

وأكد خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن مصر أعلنت فتح السياحة الدولية بداية يوليو فى ثلاث محافظات، هى جنوب سيناء والبحر الاحمر زجنوب سيناء، لافتا إلى أن تعافى السياحة سيأتى تدريجى وقرار قدوم السائح يتوقف على الاسواق السياحية بالخارج وترتيبات منظمى الرحلات الاجانب.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام ووزير الطيران المدنى محمد منار، لإعلان تفاصيل عودة السياحة والحوافز التي سيتم تقديمها لمنظمة الرحلات السياحية إلى مصر، تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر.

لافتا إلى أن اعادة فتح الفندق يشترط له الحصول على شهادة السلامة الصحية والتى تمنحها ثلاث جهات وزارة السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، مشددا على أنه لاتهاون فى مخالفة ضوابط تشغيل الفنادق.

وأكد أن كل مدير فندق سيمضى على اقرار بالالتزام بالضوابط وسيتم الغاء ترخيص عمله مع الفندق المخالف للضوابط مشددا على ان لا تهاون فى المخالفات لأنها تمس سمعة المقصد المصرى.

ولفت إلى أن الوزارة طالبت الفنادق بشغيل نسبة 50% من العاملين والاجازات كل 60 يوم عمل، والالتزام بفترة حجر صحى للعامل قبل سفره ورجوعه، مع دورات تدريبية حول الفيروس والوقاية، وتقليص عدد العاملين فى السكن الخاص بهم.

وستلتزم المنشآت التى ترغب فى العمل خلال الازمة الراهنة لضمان سلامة السائحين والعاملين بالقطاع وتهدف الى تطبيق التشغيل السياحى الامن بما يحقق عودة التشغيل السياحي تدريجيا بشكل آمن، والحد من الخسائر الجسيمة التي يتعرض لها القطاع.

وتضمنت الضوابط التى قدمها الوزير سبع محاور رئيسية يتعين على المنشآت الفندقية والسياحية الالتزام بها بداية من استضافة النزيل وحتى مغادرته، وأول محور هو التدابير والاجراءات الوقائية للمنشآت السياحية والفندقية، ويجب التقليل من التجمعات والانشطة الاجتماعية، وعدم اقامة أى حفلات او أفراح داخل المنشآة، وضع لافتات للتوعية والوقاية وتصف طرق عدم انتشار العدوى.

بالاضافة الى توفر التهوية الجيدة فى جميع الاماكن، والمراجعة والمتابعة الدائمة على موردى السلع والخدمات لاتباع انظمة عمل آمنة تمنع انتشار كوفيد 19، كما يجب على المنشآت الفندقية والسياحية توفير كافة الادوات الحماية الشخصية.

اما المحور الثانى فيتضمن اجراءات الوقاية بالفنادق عند استقبال النزلاء، والتى تشترط توفير جهاز اختبار سريع، ويتم تحميل قيمة الاختبار على فاتورة النزلاء. ويلتزم الفندق بتخصيص طبيب لفحص كل نزيل، للتأكد من خلو الجميع من اى اعراض او امراض تنفسية

تعقيم امتعة النزلاء عند وصولهم وقبل دخولها الفندق، وتركيب اجهزة تعقيم عند مدخل الفندق، وتوفير معقم اليدين فى منطقة الاستقبال، وتطهير كافة المناطق باستمرار وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

والمحور الثالث يتعلق باجراءات الوقاية للاشراف الداخلى والمغسلة، وتشمل تطهير الغرف بشكل يومى بالادوات الخاصة بمنع انتشار العدوى ووفقا لتعليمات وزارة الصحة، تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة فى الاماكن والحمامات العامة.

تطهير كافة الممرات والغرف بعد مغادرة النزلاء، وتوفير آلة بخار لتعقيم الاثاث والاقمشة، وتطهير المغسلة يوميا بعد انتهاء عمليات غسيل المفروشات.

والمحور الرابع اجراءات الوقاية فى قسم الاغذية والمشروبات، والتى تتضمن ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات، والحد الاقصى للكراسى أربعة لكل طاولة، وتطهير المطعم والطاولات والادوات بعد كل وجبة، والتأكد من وجود لافتات لا تلمس الطعام باليد.