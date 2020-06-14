وزير السياحة: لا حفلات جماعية ولا شيشة داخل المنشآت الفندقية

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه سيتم زيادة المسافات بين الكراسى فى مطاعم الفنادق، وإنه لن يسمح بالأوبن بوفيه فى الفنادق، وإنه سيتم قياس رواد المطاعم قبل الدخول و مراعاة المسافات بين الكراسى.

وأضاف وزير السياحة أنه سيتم تقديم المأكولات فى أطباق بلاستيك بقدر المستطاع، وإزالة المفارش الورق، متابعا: "لا حفلات جماعية، لا شيشه داخل المنشآت الفندقية، حظر إقامة الحفلات"، معلنا عن ضوابط الأنشطة السياحية، وضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف وتعقيم المواقع الأثرية قبل فتحها الزيارة.

وشدد على عدم تجاوز الفوج السياحى لأكثر من ٢٥ شخصا لحين إشعار آخر، و قيام شركات السياحة بتوفير الكمامات للسائحين ، ٢٠٠ زائر فى المتاحف الكبرى حد اقصى فى الساعة مثل متحف التحرير و ١٠٠ زائر فى المتاحف الأخرى .

و أضاف خالد العنانى خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى انه تم وضع ضوابط المنشأت الفندقية و التى جاء على رأسها عدم فتح أى اوتيل إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة و الصحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كافة القرارات تجاه أى مخالفة فى الفنادق .

و فيما يخص بالفيديو المتداول على السوشيل ميديا بشأن ما حدث فى أحد الفنادق، ذكر وزير السياحة أنه تم ايقاف نشاط الفندق و ايقاف ترخيص المدير و أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة على أى فندق يخالف الضوابط.

وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.

ومن أهم الحوافز التى قدمتها الحكومة ووزارتها المعنية:

1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.

3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد.

4. منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.

5. كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.

6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.