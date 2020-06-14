اليوم السابع
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وزير الخارجية الكويتى يزور بغداد ويلتقى نظيره العراقى

الأحد، 14 يونيو 2020 12:13 م
وزير الخارجية الكويتى يزور بغداد ويلتقى نظيره العراقى رئيسا وزراء الكويت والعراق
إيمان حنا

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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب أن الأخير "استقبل وزير الخارجية الكويتي في بغداد". وفق العربية.

وصباح اليوم الأحد، وصل وزير الخارجية الكويتي إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين استقبل نظيره الكويتي"، وأضاف أن "الزيارة تبحث عدداً من الموضوعات بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".

وأكدت الكويت الشهر الماضي أن ثمة توافقاً مع العراق حول "حل عديد من القضايا العالقة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين".


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