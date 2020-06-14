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وتؤكد: أب سلم بناته الثلاثة لدار رعاية بعد وفاة زوجته..

وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه

الأحد، 14 يونيو 2020 12:37 ص
وزيرة التضامن: لا نقبل إهانة كرامة أى مصرى أو الإساءة إليه وزيرة التضامن
كتب أيمن رمضان

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قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الوزارة كما تستقبل المسنين تستقبل أطفال أيضاً لا يرغب رب الأسرة فى رعايتهم بسبب عدم قدرته المادية، موضحة أن الوزارة لا تترد فى استقبالهم حفاظاً على حالتهم النفسية، وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية، وتابعت:"أب جه سلم بناته التلاتة بعد وفاة زوجته".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لا تقبل على أى مصرى أن تهان كرمته أو يسئ إلية فى التعامل، أو أن يتم تهديد أى فرد داخل اسرته، وتابعت:" القسوة عندما تصدر من الأهل تكون كبيرة جداً ولذلك نقبل الجميع سواء اطفال أو مسنين وندرس مشاكلهم بعد تقديم الرعاية لهم".

وكشفت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة، على الدور الاستباقى فى التعامل مع  القضايا المجتمعية بما يجلب المنفعة بشكل يليق بمصر وشعبها.

وأشارت "القباج"، إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف مسن فى 168 دار  على مستوى الجمهورية نتابعهم بشكل مستمر ، وتابعت:" 5% فقط من دور المسنين بمصر تقدم الخدمة مجاناً دون مقابل، ولكن البقية بمقابل،مصاريف دار المسنين تكون بحد أدنى 800 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف"، مشددة على أن هذه الدور بها رعاية عالية المستوى وليست مهمة كما يعتقد البعض.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن  دار  الدكتورة عبلة الكحلاوى، من أفضل دور المسنين فى مصر من حيث الرعاية والتعامل والحب، وتابعت:"مش عاوزة أقول مدلعهم قد أيه".


وزيرة التضامن

اخبار مصر

عبلة الكحلاوى

مسنين

اليوم السابع بلس

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