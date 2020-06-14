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هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تشن حملة مضايقات للأسرى الفلسطينيين فى سجنى ريمون وجلبوع

الأحد، 14 يونيو 2020 08:26 م
هيئة الأسرى: قوات الاحتلال تشن حملة مضايقات للأسرى الفلسطينيين فى سجنى ريمون وجلبوع قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخراني

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قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، إنّ وحدات القمع الإسرائيلية التابعة لمصلحة سجون الاحتلال قامت بحملة تفتيش ومضايقات واسعة في سجني ريمون وجلبوع. وأوضحت في بيان نشرته وكالة "صفا" أنّ سجن ريمون يشهد حالة من التوتر بعد اقتحام إدارة مصلحة السجون ووحدة "اليماز " قسم 5 فى السجن، وقامت بنقل الأسرى إلى قسم رقم 1 بحجة التفتيشات، وهو القسم الذي يتواجد فيه الأسير القائد أحمد سعدات.

وأوضحت الهيئة أنّ حملة تفتيشات واسعة تجرى منذ الصباح داخل أقسام سجن جلبوع، ويتم نقل الأسرى من قسم إلى آخر، دون أية مبررات.

في سياق آخر قالت الهيئة إن إدارة سجون الاحتلال سمحت اليوم ومنذ ثلاثة أشهر بزيارة ذوي الأسرى من الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك بعد توقفها بادعاء اجراءات الوقاية من فيروس كورونا في السجون.

كما أكدت أنه ستتم غدًا أولى زيارات أهالي القدس لأبنائهم الأسرى في سجن النقب الصحراوي، علمًا بأن هذه الزيارات تأتي على نفقة أهالى الأسرى وليس من خلال الصليب الأحمر الدولى.


فلسطين

إسرائيل

قوات الاحتلال الاسرائيلى

سجن

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