اليوم السابع
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هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية يسفر عن مقتل 4 أشخاص

الأحد، 14 يونيو 2020 01:45 م
هجوم مسلح شرق الكونغو الديمقراطية يسفر عن مقتل 4 أشخاص مسلحون- ارشيفيه
كتبت- هند المغربي

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قال عمدة بلدية أوشا في شمال كيفو، نيكولاس كيكوكو إن هجوم لرجال مسلحين أسفر عن  "أربعة قتلى، هم رجلان وامرأتان "، موضحا أن "طريقة تنفيذ العملية تشير إلى أنهم عناصر قوات التحالف الديمقراطية وفقا لوكالة فرانس 24 .

ومن جانبه أشار مجلس الوزراء في الكونغو الديمقراطية إلى أن رئيسي جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا اتفقا على "خطة مشتركة" لمواجهة انعدام الأمن في شرق الكونغو

وأعرب لويس ساليبوكو، المسؤول في المجتمع المدني عن استيائه لأن "الجيش لم يتمكن من قطع الطريق أمام المهاجمين قائلا أنه "منذ أكتوبر الماضي، قتل قوات التحالف الديمقراطي أكثر من 500 مدني في منطقة بيني، وفق الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أجرى رئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي "مناقشات مع نظيره الأوغندي" يوويري موسيفيني بشأن الوضع في المنطقتين الحدوديتين شمال كيفو وإيتوري

وأفادت الوكالة في تقريرها أن الرئيسين أتفقا على "خطة مشتركة" تستند إلى "تعزيز قدرات تدخل القوات المسلحة لكل دولة، خاصة من خلال تبادل المعلومات، من أجل مواجهة الجماعات المسلحة"، بحسب تقرير مجلس الوزراء الأخير ويرفض البلدان "إنشاء هيئة أركان عامة مندمجة" تثير توجسا لدى جزء من الرأي العام في الكونغو غير جاهز لتقبل هذا التعاون العسكري مع أوغندا ولا سيما مع راوندا.

 

 


افريقيا

الكونغو الديمقراطية

جماعات مسلحة

كيفو

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