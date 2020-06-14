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نيفين جامع: استلام عدد من المجمعات الصناعية من الهيئة الهندسية نهاية الشهر الجارى

الأحد، 14 يونيو 2020 11:51 ص
نيفين جامع: استلام عدد من المجمعات الصناعية من الهيئة الهندسية نهاية الشهر الجارى المجمعات الصناعية
كتب – إسلام سعيد

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، عن انتهاء عدد من المجمعات الصناعية واستلامها من الهيئة الهندسية بنهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى تسلم باقى المجمعات بحلول نهاية العام فى ظل توجه واهتمام حكومى واضح بملف الصناعة وتوفير الوحدات الصناعية كاملة التجهيز لبدء الإنتاج فورا، وربط الإنتاج بخطط إحلال الواردات.
 
وأضافت خلال الندوة الإليكترونية التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والتى تم عقدها اليوم الأحد، تحت عنوان " دور الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ومناقشة البعد الاقتصادي خلال الفترة القادمة"،  أنه تم تدشين منظومة لحجز الأراضى لتكون إليكترونية، لتخضع للعرض والطلب دون التدخل البشرى وذلك كنوع من الشفافية.
 
وتابعت جامع، أن المجمعات الصناعية الجديدة عبارة عن حلقة متكاملة تستهدف إقامة مشروعات صناعية للأنشطة التي يحتاجها السوق، كما تهدف المجمعات الصناعية لتقنين وضع القطاع غير الرسمي، وإدخاله بالمنظومة الرسمية.
 
وقالت، أنه سيتم تنفيذ 13 مجمعا، بـ 12 محافظة، 9 منها في صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري، وتضم المجمعات 4317 مصنع، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي مع نهاية العام الجاري، خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة.

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