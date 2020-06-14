نيابة طوخ تصرح بدفن جثة موظف لقى مصرعه فى بمشاجرة بسب لهو الأطفال

القليوبية - نيفين طه

صرح محمود طارق رئيس نيابة طوخ ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها ، بدفن جثة موظف عقب مناظرة الطب الشرعى له ، والذى لقى وفاته بمشاجرة بسب لهو الأطفال، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ ، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين من أهالى كفر النخلة دائرة المركز ، ووجود متوفى ومصابين، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية .

وانتقل الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ ، إلى مكان الواقعة بقرية النخيلة دائرة المركز ، وتبين نشوب المشاجرة بين طرف أول " أ م ع " موظف لقى مصرعه إثر إصابته بجروح قطعية بالصدر ، و" م م ع " عامل مصاب بجروح قطعية باليد .

وطرف ثان " ف ا خ " بالمعاش و" ه ف ا "، عامل و " ال ف ا " ، مدرس مصاب بنزيف داخلى بالمخ ، جميعهم مقيمين بكفر النخلة دائرة المركز ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها ، وسؤال شهود عيان الواقعة .