نورديك مونيتور: وثائق سرية تكشف تجسس تركيا على صحفى معارض

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف موقع نورديك مونيتور عن قيام السلطات التركية بفتح تحقيق جنائي بشأن مصطفى يسيل، وهو ناقد بارز للحكومة الاستبدادية - بحسب تعبير الموقع- للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول كتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك نشر مقابلة أجرتها محطة السي ان ان مع لاعب كرة السلة المعارض لأردوغان إينيس كانتر والذي يلعب لصالح نادي بوسطن سلتكس.

وفقا لوثائق سرية، اطلع عليها موقع نورديك مونيتور، أطلقت شرطة الدرك في مقاطعة كاناكالي الشمالية الغربية تحقيق بشأن يسيل. وكان يسيل يشغل منصب رئيس مؤسسة الصحفيين والكتاب (GYV) التي أغلقتها حكومة أردوغان بشكل غير قانوني في عام 2016 واستولت على أصولها. اضطر يسيل لمغادرة تركيا لتجنب السجن بتهم ملفقة بعد حملة غير مسبوقة على وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والنقدية في البلاد.

ومع ذلك، استمرت التهم والتحقيقات ضده تتراكم على الرغم من مغادرته تركيا، حيث بدأ تحقيق جنائي جديد في فبراير 2019 بعد أن استعرض الدرك، الذي يعمل تحت إدارة وزارة الداخلية، رسائله على الفيسبوك.

ووفقا للموقع وصف تقرير، مكون من 32 صفحة تم تقديمه إلى مكتب المدعي العام في مدينة بيجا، قيام يسيل بنشر المقابلة التليفزيونية لسي ان ان مع كانتر على صفحته على الفيسبوك باعتباره عمل إجرامي وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب.