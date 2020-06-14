ننشر جدول الرحلات الاستثنائية لـ"مصر للطيران" من 16 إلى 30 يونيو

كتبت رحاب نبيل

ينشر اليوم السابع، جدول رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لعدة وجهات أوروبية وعربية، خلال الفترة من 16 إلي 30 يونيو الجاري، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بسبب تعليق الرحلات الدولية بين الدول وبعضها، ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره عبر المسافرين.

وتشمل الوجهات عدة دول أوروبية منها ألمانيا، إنجلترا، النمسا، فرنسا، إيطاليا وغيرها من الوجهات، كما تسير الشركة رحلات لدول عربية منها الكويت والمملكة العربية السعودية لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وكانت أعلنت مصر للطيران عن تنظيم رحلات إلي بعض الدول الأوروبية، امستردام وفرانكفورت يوم 12 يونيو، وتنظيم رحلات أخرى أيام 14 و 15 يونيو إلى باريس وفينا وميونخ ،لنقل عدد من مواطنى الاتحاد الأوروبى من العالقين فى مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات ، وتم فتح الحجز على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة فى هذه الدول، ويتم نقل المصريين العالقين فى هذه الدول فى مرحلة العودة.

واكدت مصادر بالمطار المدني ، أن وزارة الطيران مستمرة في تسيير الرحلات الجوية الاستثنائية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والالتزام بالتدقيق الطبى المتبع لجميع الركاب القادمين وأفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة، بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات .القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية.