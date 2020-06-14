اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر جدول الرحلات الاستثنائية لـ"مصر للطيران" من 16 إلى 30 يونيو

الأحد، 14 يونيو 2020 12:45 م
ننشر جدول الرحلات الاستثنائية لـ"مصر للطيران" من 16 إلى 30 يونيو مطار القاهرة-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع، جدول رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لعدة وجهات أوروبية وعربية، خلال الفترة من 16 إلي 30 يونيو الجاري، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بسبب تعليق الرحلات الدولية بين الدول وبعضها، ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره عبر المسافرين.
 
وتشمل الوجهات عدة دول أوروبية منها ألمانيا، إنجلترا، النمسا، فرنسا، إيطاليا وغيرها من الوجهات، كما تسير الشركة رحلات لدول عربية منها الكويت والمملكة العربية السعودية لعودة المصريين العالقين بالخارج.
وكانت أعلنت مصر للطيران عن تنظيم رحلات إلي بعض الدول الأوروبية، امستردام وفرانكفورت يوم 12 يونيو، وتنظيم رحلات أخرى أيام 14 و 15 يونيو إلى باريس وفينا وميونخ ،لنقل عدد من مواطنى الاتحاد الأوروبى من العالقين فى مصر بالتنسيق مع عدد من السفارات ، وتم فتح الحجز على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة فى هذه الدول، ويتم نقل المصريين العالقين فى هذه الدول فى مرحلة العودة.
 
واكدت مصادر بالمطار المدني ، أن وزارة الطيران مستمرة في تسيير الرحلات الجوية الاستثنائية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، والالتزام بالتدقيق الطبى المتبع لجميع الركاب القادمين وأفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة، بالإضافة إلى جميع المتعاملين والمتخالطين بشكل مباشر مع الطائرات .القادمة والركاب على متن الرحلات الجوية. 
 
IMG-20200614-WA0009 (1)
 
IMG-20200614-WA0011
 
IMG-20200614-WA0010
 

 


مصر للطيران

رحلات استثنائية

مطار القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة