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نقيب العاملين بهيئة الإسعاف: 160 حالة إصابة و 5 وفيات بين أطقم الهيئة

الأحد، 14 يونيو 2020 06:59 م
نقيب العاملين بهيئة الإسعاف: 160 حالة إصابة و 5 وفيات بين أطقم الهيئة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلن وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أطقم الإسعاف إلى 160 حالة إصابة، و5 وفيات.
 
ولفت وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى إصابة 50 حالة من أسر العاملين بالهيئة بكورونا فضلًا عن حالتي وفاة. وقال إن نسبة الإصابة بين العاملين بالإسعاف من أكبر النسب للإصابة بين الفريق الطبي مقارنة بنسبة عدد العاملين بكل القطاع الطبي في مصر.
 
وطالب وائل سرحان، نقيب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية بتحويل كافة سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا وبنفس المستلزمات الطبية، وإلغاء الخدمات بأجر أو الخدمات غير الإسعافية أو غير الطارئة وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة.
 

الصحة

الاسعاف

الوفيات

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