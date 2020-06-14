اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى استشارى قلب بمستشفى 6 أكتوبر توفى بسبب كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 09:21 ص
نقابة الأطباء تنعى استشارى قلب بمستشفى 6 أكتوبر توفى بسبب كورونا الشهيد الدكتور نبيل نسيم استشاري قلب ورعاية مركزه بمستشفي 6 اكتوبر
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الشهيد الدكتور نبيل نسيم استشاري قلب ورعاية مركزه بمستشفي 6 اكتوبر، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.
 
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 61 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة الدكتورة أميرة منير أستاذ الرمد بكلية الطب جامعة عين شمس، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.
 
كان قد قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن النقابة طالبت وزارة الصحة عدة مرات بإخطارها بالبيانات الرسمية الخاصة بشهداء الواجب من الأطباء فى جائحة الكورونا، ولم يكن هناك رد من جانب الوزارة، وعليه تم عمل فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، للتواصل والوصول إلى الأطباء المصابين والشهداء بعدة طرق مختلفه، حتى  يتم الوصول إلى معلومات موثقة، هى: الاسم، التخصص، مكان العمل، مكان العزل أو العلاج.
 
وأضاف الزيات، فى بيان له: أما الأعداد التى نصل إليها ونعلن عنها، فهى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبى، وعزل الفريق الطبى المخالط للمرضى، ثم  إضافة الإصابة بالكورونا كإصابة عمل، واضافة المصابين والشهداء إلى قانون الشهيد،  وقد تم فعلا اضافة الكورنا لإصابة العمل وتم اضافة الشهداء لصندوق المخاطر المهنية، إلا أننا مصممين على اضافتهم لقانون الشهيد لوجود تمويل ثابت وكريم لهم.
 
وتابع،: هناك قرار نقابى لمساندة الأطباء تم تنفيذه فعلا، حيث تصرف النقابة مستحقات مالية للمصابين 20 ألف جنيه، والشهيد 100 ألف جنيه، وقامت النقابات الفرعية بالتعاون مع المجتمع المدني في توفير جزء من المستلزمات الطبية الوقائية والأدوية لبعض المستشفيات، وأيضا توفير الكمامات بسعر معقول وجودة عالية، والآن اصبح الأطباء المصابين ناقلى العدوى لأسرهم.
 
 

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

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