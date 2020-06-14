نانسي بيلوسي: أمريكا تواجه أزمة صحية واقتصادية ذات أبعاد مذهلة

كتب محمد شعلان

أكد نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تشهد أزمة صحية واقتصادية نتائجها خطيرة في ظل إدارة تهاجم الرعاية الصحية للنساء وعنصرية اللون، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إن أمتنا في خضم أزمة صحية واقتصادية ذات أبعاد مذهلة. وإن القاعدة المخزية للإدارة هي هجوم على الرعاية الصحية للنساء ، ومجتمعات الألوان ، وكبار السن ، والمعاقين ، ومجتمع المثليين".

Our nation is in the midst of a health and economic crisis of staggering proportions. The Administration’s shameful rule is an attack on the health care of women, communities of color, seniors, the disabled and the LGBTQ community. https://t.co/IXNfjkNeGY — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 13, 2020

وكانت قد شنت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، هجوما حادا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب لطريقة تعامله مع المظاهرات الأمريكية، واتهمته بترسيخ الانقسام والتعصب بين المواطنين، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بدلاً من تلبية احتياجات الشعب الأمريكي، فإن ترامب يثير نيران الانقسام والتعصب. الناس يرتفعون مطالبين بقيادة حقيقية. إنهم يعرفون قوتهم ، وسيحدثون فرقًا".

وأكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن شهادة فيلونيس شقيق جورج فلويد الذى قتل على يد شرطي أمريكى، للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا، موضحة أنه لابد للعلم الأمريكي الذى رفف فوق مبنى الكابيتول، أن يكون رمزا للالتزام المشترك لتحقيق العدالة لضحايا الشرطة.

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"إن شهادة فيلونيس فلويد "شقيق جورج فلويد" للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا جميعا، أتمنى أن يكون هذا العلم، الذي حلّق فوق مبنى الكابيتول في يوم قتل شقيقه، رمزًا لالتزامنا المشترك بضمان العدالة لجورج وجميع ضحايا عنف الشرطة".

على جانب آخر، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول بعد مقتل فلويد، بحسب فرانس برس.

يذكر أنه قد أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.