نانسي بيلوسي: أمريكا تواجه أزمة صحية واقتصادية ذات أبعاد مذهلة

أكد نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تشهد أزمة صحية واقتصادية نتائجها خطيرة في ظل إدارة تهاجم الرعاية الصحية للنساء وعنصرية اللون، وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "إن أمتنا في خضم أزمة صحية واقتصادية ذات أبعاد مذهلة. وإن القاعدة المخزية للإدارة هي هجوم على الرعاية الصحية للنساء ، ومجتمعات الألوان ، وكبار السن ، والمعاقين ، ومجتمع المثليين".

Our nation is in the midst of a health and economic crisis of staggering proportions. The Administration’s shameful rule is an attack on the health care of women, communities of color, seniors, the disabled and the LGBTQ community. https://t.co/IXNfjkNeGY