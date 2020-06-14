نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل والحجر بالمستشفى العام.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء مجدى مصطفى، نائب مدير أمن الإسماعيلية والدكتورة ريم مصطفى، وكيل مديرية الصحة بالإسماعيلية وعدد من الأطباء والمتخصصين، جولة تفقدية بالمستشفى العام لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات والاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد ، بعد أن تم تخصيص قسم خاص بها لعزل مرضى ومصابى فيروس كورونا ، بطاقة اجمالية قدرها خمسون سريرا وهذا بالإضافة الى مستشفى أبوخليفة الى جانب بيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سرير ومستشفى الصدر بطاقة 60 سرير ومستشفى الحميات، وذلك فضلًا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى الكورونا بطاقة 127 سرير.

جاءت الجولة تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد وحماية للمواطنيين من انتشار المرض، ونيابة عن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وخلال الزيارة تفقدًا نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ومرافقيهم من القيادات أقسام الاستقبال والطوارىء وغرف العزل الداخلى للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات والصيدليات والمخازن الخاصة بالمستلزمات الطبية والوقائية.

وخلال الزيارة أشاد نائب محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والإداريين تقديرًا لمجهوداتهم فى خدمة المرضى.

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام



نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام



نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات قسم العزل بالمستشفى العام