اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة أسيوط يعود لاستئناف عمله بعد تمام شفائه من كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 03:25 م
نائب رئيس جامعة أسيوط يعود لاستئناف عمله بعد تمام شفائه من كورونا الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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وصل اليوم الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إلى مقر مكتبه بالمبنى الإداري للجامعة لاستئناف عمله بعد فترة انقطاع عن مكتبه دامت لنحو أكثر من شهر في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد فى 13 مايو الماضي خضع على أثرها لفترة علاج لأكثر من أسبوعين بمستشفى الراجحى للعزل أعقبها فترة نقاهة.

وفى أول تصريح له عند عودته أشار الدكتور شحاتة غريب إلى أنه خلال فترة العلاج وما أعقبها من قضاء نحو أسبوعين للنقاهة إلى حرصه على مواصلة قيامه بكافة مهامه ومسئولياته أون لاين وباستخدام كافة التطبيقات التكنولوجية التي تيسر له عقد الاجتماعات الرسمية واستلام تقارير متابعة العمل والإشراف على سير الامتحانات الإلكترونية وتسليم الأبحاث وما إلى ذلك من مسئوليات عمل القطاع ، والتي سوف يكثف العمل به خلال الأيام القادمة .

ووجه نائب رئيس جامعة أسيوط رسالته التحذيرية إلى أفراد المجتمع بضرورة توخى أقصى درجات الحذر والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واستخدام وسائل الوقاية الشخصية من كمامات ومطهرات وغسيل متكرر للأيدي لمواجهة ذلك الفيروس الشرس الذى يتميز بقدرته الواسعة على العدوى والانتشار .

 


نائب رئيس جامعة أسيوط

فيروس كرونا

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