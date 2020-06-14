اليوم السابع
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نائبا محافظ القليوبية يتابعان الخدمات الطبية المقدمة لمصابى فيروس كورونا..صور

الأحد، 14 يونيو 2020 07:27 م
نائبا محافظ القليوبية يتابعان الخدمات الطبية المقدمة لمصابى فيروس كورونا..صور جانب من الجولة
القليوبية نيفين طه

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أجرت الدكتورة إيمان ريان، والدكتور مهندس سمير حماد نائبا محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التى تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19 لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى حيث  بدأت الجولة بتفقد مستشفى قليوب المركزى وذلك بحضور الدكتور إسحاق جميل مدير المستشفى ،ورضا عثمان المدير الإداري وتم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ ، وأكدا على توافر جميع الأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج.

كما تم المرور على مستشفى أبو المنجا المركـزى وذلك بحضور الدكتور محمد رشدى، مدير المستشفى والدكتور  ضياء محسن، رئيس فريق مكافحة العدوى وتم تفقد قسم الاستقبال وعيادة الكشف عن كورونا المستجد (كوفيد- 19) وأيضا قسم العزل لهذه الحالات، ولوحظ وجود الأطباء والتمريض فضلا عن أن حالة النظافة بالمستشفى جيده.

ونوه مدير المستشفى إلى انه لا توجد أى مشاكل فى الأطقم الطبية أو الأجهزة الطبية أو المستلزمات الطبية أو أدوات مكافحة العدوى فضلا عن أنة لا توجد أى معوقات فى توافر الأدوية.

ثم تم التوجه إلى مستشفى التأمين الصحي بشبرا الخيمة حيث يوجد بها 65 غرفة بإجمالي عدد 100 سرير منهم 16 سرير عناية مركزة، وذلك بحضور الدكتور عيد العطار مدير مستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة  الذى  أكد على عدم وجود عجز فى الأدوية أو المستلزمات الطبية،وتم توجية الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

واختتمت الجولة بتفقد مستشفى ناصــر العام وذلك بحضور الدكتور خالد رزق مدير المستشفى  والدكتور الأمير عادل رئيس فريق مكافحة العدوى، حيث تم تفقد قسم الاستقبال وقسم الأشعة والصيدلية ومنطقه العزل بالدور الثانى ،فضلا عن تفقد قسم الرعاية الجارى تطويره وفى خلال أسبوع سيتم افتتاحه حيث يوجد به 28 سرير رعاية (عدد 10 أســرة رعاية قلب وعدد 18 أسرة رعاية عادية)، فضلا عن قيام نائبى المحافظ  بالاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم، بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل، وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى.

كما أكد نائبا المحافظ  حرصهما على استمرار سلسلة الزيارات الميدانية للمستشفيات، لمتابعة سير العمل بها وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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