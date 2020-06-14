"مياه المنوفية" عودة العمل بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة

المنوفية - محمد فتحى

كلف اليوم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عادل المليجي رئيس القطاع التجاري بالمرور علي عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة تزامناً مع عودة العمل بجميع المراكز التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة تقديم أفضل خدمة للسادة المواطنين.

وقال نجيب:"بناءً على التوجهات العامة للدولة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد فإن الشركة حظرت الدخول إلى كافة المبانى التابعة لها بكافة أنحاء المحافظة بدون ارتداء الكمامة سواء للموظفين أو المواطنين مع تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعى بمراكز خدمة العملاء وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة للوقاية من تداعيات الفيروس وتعليق ملصقات التوعية عن الفيروس.

وأكد رئيس القطاع التجاري أن جميع المراكز تبدأ عملها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً لتقديم كافة الخدمات للسادة المواطنين والتي تتمثل في خدمة (تغيير بالانتفاع، استبدال عداد تالف أو مسروق، تبليغ القراءة، الفحص، غلق المياه بطلب ، تصفية الاشتراك ، تغيير النشاط ، تحصيل الفواتير، استقبال الشكاوي الفنية والتجارية ) ووجه بضرورة التيسير علي العملاء و شدد علي أهمية حسن التعامل وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلي أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء علي مشاكل ضعف ضخ المياه بالإضافة إلي ضمان استمرار انتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء علي مشاكل الصرف الصحى، واستعرضت محافظة المنوفية في الذكري 114لعيدها القومي إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي علي مدار الست سنوات الماضية في تطوير مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية كافة أرجاء المدن والقري، حيث بلغت جملة الاستثمارات أكثر من 6 مليار جنيه وبلغ نصيب قطاع مياه الشرب ملياري و710مليون جنيه تمثلت في إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، إنشاء 3محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف م٣ يومياً، إنشاء 105محطة مياه، إنشاء محطة تحلية وخطوط مياه بقرية الحامول علي مساحة 7 أفدنة بتكلفة اجمالية وصلت لـ ٩١٠ مليون جنيه تقريباً لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قري مركز منوف حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولي 60لتر /ثانية بإجمالي 51 ألف لتر يوميا،وإنشاء محطة مياه لمركزي بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 457 مليون جنيه علي مساحة 15 فدان بطاقة تصميمية وصلت الي 102 الف م٣/يوم لخدمة 58 قرية من قري مركزي بركة السبع وقويسنا.

كما حظي قطاع تطوير الصرف الصحى بإهتمام محافظة المنوفية حيث وصلت الإستثمارات لـ 3مليار و381مليون جنيه تمثلت في ،إنشاء 9محطات معالجة، 101 محطة رفع، احلال وتجديد شبكات لتصبح كافة مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحي بالإضافة إلي 38٪ من القرى، تنفيذ محطة معالجة دناصور علي مساحة 5 فدان بتكلفة 159مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م3/يوم، إنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12ألف م3/يوم وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالي غمرين ومنشأة سلطان ودبركى، إنشاء محطة صرف صحي قويسنا بتكلفة 55 مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8آلاف م٣/يوم وضمت المحطة مصافي وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخري للتجفيف.