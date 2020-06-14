اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تتسلم مساعدات طبية مغربية لمواجهة كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 07:17 م
موريتانيا تتسلم مساعدات طبية مغربية لمواجهة كورونا ملك المغرب محمد السادس
أ ش أ

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تسلم وزير الصحة الموريتانى الدكتور محمد نذيرو حامد، اليوم الأحد، بمطار نواكشوط الدولى "أم التونسى" مساعدات طبية مقدمة من المملكة المغربية، لمساعدة موريتانيا فى مواجهة تفشى وباء كورونا المستجد.
وذكرت الإذاعة الموريتانية أن هذه المساعدات التي وصلت على متن طائرتين مغربيتين تأتي بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، للمساهمة في دعم موريتانيا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأكد وزير الصحة الموريتاني أن المساعدات المغربية جاءت في وقتها المناسب حيث أن بلاده بحاجة لتعاون جماعي على كافة المستويات لمواجهة هذا المرض وهو ما تجسد في مدى التعاون الراسخ بين البلدين، مقدما الشكر للأشقاء المغاربة.
وقال السفير المغربي في نواكشوط حميد شبار، إن هذه المساعدات الصحية تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين قائدي البلدين، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والملك محمد السادس، كما تؤكد العلاقات الراسخة بين الشعبين الشقيقين.
وأوضح أن هذه المعدات، التي تتضمن مستلزمات طبية وأدوية ووسائل لحماية الطواقم الطبية من كمامات وملابس وأدوات تعقيم، ستساهم في تعزيز الجهود الطبية الموريتانية لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره.


موريتانيا

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كورونا فى موريتانيا

كورونا

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