مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:07 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:31
موعد صلاة المغرب 6:58
ميعاد صلاة العشاء 8:30
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:06 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:38
توقيت صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:40 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:01
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:28 م
ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:29 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:13
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:10 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:21 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:06
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:40 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
ميعاد صلاة العشاء 8:26 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
موعد صلاة المغرب 7:15 م
توقيت صلاة العشاء 8:36 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:26 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
ميعاد صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 2:54
توقيت صلاة الظهر 11:40 م
ميعاد صلاة العصر 3:14 م
موعد صلاة المغرب 6:43
موعد صلاة العشاء 8:13 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 3:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:43 م
توقيت صلاة المغرب 7:12 م
موعد صلاة العشاء 8:38 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:20 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 4:13 م
توقيت صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:20
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:03 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
ميعاد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:49 م
مواقيت صلاة العشاء 8:21 م
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