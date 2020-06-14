مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

ميعاد صلاة العصر 3:31

موعد صلاة المغرب 6:58

ميعاد صلاة العشاء 8:30

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:06 ص

توقيت صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:38

توقيت صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:40 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:01

توقيت صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:28 م

ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:29 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:04 ص

توقيت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:13

توقيت صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:10 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:21 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:06



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:21 م

موعد صلاة العصر 3:40 م

موعد صلاة المغرب 7:07 م

ميعاد صلاة العشاء 8:26 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 3:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:21 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

موعد صلاة المغرب 7:15 م

توقيت صلاة العشاء 8:36 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:26 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

ميعاد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:09 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 2:54

توقيت صلاة الظهر 11:40 م

ميعاد صلاة العصر 3:14 م

موعد صلاة المغرب 6:43

موعد صلاة العشاء 8:13 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 3:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:23 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

توقيت صلاة المغرب 7:12 م

موعد صلاة العشاء 8:38 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:20 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 4:13 م

توقيت صلاة المغرب 7:41 م

موعد صلاة العشاء 9:20

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

ميعاد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:49 م

مواقيت صلاة العشاء 8:21 م