اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 14 يونيو 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14-6-2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 3:07   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:31 
 
موعد صلاة المغرب 6:58
 
ميعاد صلاة العشاء 8:30 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 3:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:00 
 
موعد صلاة العصر 3:38 
 
توقيت صلاة المغرب 7:05 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:40 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 3:01 
 
توقيت صلاة الظهر 11:51 م 
 
موعد صلاة العصر 3:28 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 55: 6 م 
 
توقيت صلاة العشاء 8:29 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 3:04 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:43 
 
موعد صلاة العصر 3:13 
 
توقيت صلاة المغرب 6:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:10 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 3:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:06 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 4:05 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:40 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:07 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 8:26 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 3:55 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:21 م 
 
موعد صلاة العصر 3:42 م 
 
موعد صلاة المغرب 7:15 م
 
توقيت صلاة العشاء 8:36 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 3:26 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:14 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 6:47 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:09 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 2:54 
 
توقيت صلاة الظهر 11:40 م 
 
ميعاد صلاة العصر 3:14 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:43 
 
موعد صلاة العشاء 8:13 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 3:57 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:23 م 
 
موعد صلاة العصر 3:43 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:12 م 
 
موعد صلاة العشاء 8:38 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 3:20 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:27 م 
 
موعد صلاة العصر 4:13 م 
 
توقيت صلاة المغرب 7:41 م 
 
موعد صلاة العشاء 9:20 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 3:03 ص 
 
موعد صلاة الظهر 11:48 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:22 م 
 
توقيت صلاة المغرب  6:49 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 8:21 م 
 
 
 
 
 

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