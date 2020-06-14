اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مهندسين القاهرة تبحث مع المحافظة تشكيل لجان البت الفنى بقانون التصالح بالبناء

الأحد، 14 يونيو 2020 02:15 م
مهندسين القاهرة تبحث مع المحافظة تشكيل لجان البت الفنى بقانون التصالح بالبناء نقيب مهندسين القاهرة يبحث مع المحافظة تشكيل لجان البت الفنى بقانون التصالح بالبناء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل المهندس الاستشارى هشام أبو سنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة، اللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، بمقر النقابة بمدينة نصر، لاستكمال الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين محافظة القاهرة ونقابة مهندسين القاهرة، حيث شهد الاجتماع مناقشة قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رقم ( 3176-3177 ) لسنة 2020 والمتضمن تشكيل لجان البت الفنى ولجان التظلمات وآليات صرف حافز الإثابة لأعضاء اللجان ، لضبط اعمال قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وأكد أبو سنة، فى بيان، على عقد اجتماعات دورية مع أعضاء لجان البت الفنى المشكلة فى نطاق محافظة القاهرة لبحث أخر المستجدات والتنسيق مع اللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة لعقد اجتماع مع أعضاء لجان البت الفنى يوم الخميس المقبل الموافق 18/6/2020 فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بديوان عام محافظة القاهرة .

وذلك لشرح دور لجان البت الفنى ولجان التظلمات والرد على الاستفسارات وتذليل المصاعب على المواطنين وتشجيعهم على انهاء اجراءات التصالح بالإضافة الى تشكيل امانة فنية لكل لجنة وتوفير كافة الامكانيات المادية والبرية لتسهيل اعمال اللجنة والتى اشاد رئيس نقابة مهندسين القاهرة بشمولية القرار للطلبات التى تقدم بها اعضاء لجان البت الفنى .

ومن جانبه أكد اللواء مهندس محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة انه جارى التنسيق مع مجلس الدولة لتعيين رؤساء للجان التظلمات المشكلة على مستوى المحافظة من المستشارين وكذلك قيام لجان التقييم العقارى بتقديم بيان بالأسعار المعدلة للتخفيف من الاعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء اجراءات التصالح .

وأوضح سكرتير عام محافظة القاهرة انه بناءا على قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة بكل محافظة لإعداد تقرير فنى للحالات التى ينظمها قانون البناء وتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طبقا لهذا القرار جارى التنسيق لتشكيل لجنة عليا بمحافظة القاهرة لمراجعة التراخيص القديمة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأشارت النقابة، إلى أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، باستمرار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة ونقابة مهندسين القاهرة لضبط اعمال قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته وفى ضوء الآليات والضوابط واجبة الاتباع بشأن اعمال قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولائحة النظام الداخلى رقم 2133 لسنة 1975 وقواعد ولوائح مزاولة المهنة والقوانين واللوائح المكملة والتعديلات الواردة عليها بذات الخصوص .

 


نقابة المهندسين

مخالفات البناء

نقابة مهندسين القاهرة

لجان قانون مخالفات البناء

اخبار مصر اليوم

اخبارمصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المهندسين بكفر الشيخ: 5 آلاف جنيه لمصاب كورونا و20 ألفا لأسرة المتوفى

السبت، 13 يونيو 2020 08:35 م

نقابة المهندسين تزور مجمع الجلالة.. أول مدينة رخام متكاملة على مستوى العالم.. صور

السبت، 13 يونيو 2020 06:57 م

نقابة المهندسين تطلق مركز خدمة للتواصل مع أعضائها داخل وخارج مصر

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:24 م

نقابة المهندسين بدمياط: تشكيل 7 لجان لمشاركة المحليات بفحص تراخيص البناء

الجمعة، 12 يونيو 2020 12:07 م

نقابة المهندسين بالأقصر تنعى منى خضيرى لوفاتها متأثرة بكورونا.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 08:25 م

صور ..تعقيم مبنى نقابة المهندسين بالقليوبية بعد إصابة موظفين بفيروس كورونا

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 01:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

تقارير مغربية: كارتيرون يحصل على مليون دولار سنويا بعد تجديد عقده للزمالك

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المترو: مستمرون فى العمل بنفس مواعيد التشغيل مع تعديل ساعات الحظر اليوم

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

المؤبد للإرهابى يحيى موسى و7 آخرين بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الإعدام شنقا لـ 3 متهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية الأسبق

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

الناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف جديد على "اليوم السابع" الخامسة مساءً

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

إثيوبيا تبرر عنادها وتنتقد مصر نتيجة التمسك بالحقوق التاريخية فى مياه النيل

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

وزيرة التجارة تكشف خطة دعم الصناعة خلال أزمة كورونا.. نيفين جامع: تعديل تشريعى لقانون الضريبة العقارية.. صرف 3.1مليار جنيه للمصدرين منذ يناير2020 ومفاوضات مع إنجلترا لاتفاق تجارى ومستمرون باستراتيجية السيارات

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

برشلونة يتألق خلف الأبواب المغلقة.. رباعية ضد مايوركا تبهر صحف إسبانيا.. ميسي يسجل ويصنع ويخترق البروتوكول الطبى.. سواريز يظهر لأول مرة بعد غياب طويل للإصابة.. ومارتين برايثوايت يحتفل بأول أهدافه مع البلوجرانا

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

شيرين فراج تشارك فى جلسات البرلمان بعد تعافيها من "كورونا"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 14-6-2020

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة