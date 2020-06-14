من هو أليكس صعب رجل حزب الله فى امريكا اللاتينية المتهم بالفساد فى 9 دول؟

كتبت فاطمة شوقى

أُعتقل أليكس صعب، رجل الاعمال الكولومبى من أصل لبنانى ، الرجل المقرب من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، فى الرأس الأخضر، أمس السبت، حسبما أعلنت محاميته ، وذلك لأنه يواجه تهما امريكية بغسيل أموال اضافة إلى اتهامات بأعمال غير مشروعة فى 9 دول منها ايطاليا.

وبعد اعتقاله ، ردد الكثيرين سؤال من هو أليكس صعب وصلته برئيس فنزويلا، وحزب الله، ولماذا هو مطلوب من الانتربول.

وقالت صحيفة "لا اوبنيون" الكولومبية إن السلطات الأمريكية تتهم صعب بغسل الأموال وإبرام صفقات تجارية غير قانونية مع حكومة مادورو والذى ساعده فى تعزيز قوته، وذلك فى ارخبيل الجزيرة الإفريقية فى الرأس الأخضر، وتم اعتقاله اثناء توقف طائرته للتزويد بالوقود عندما كان متوجها الى كاراكاس من طهران، فكان صعب الوسيط بين إيران وفنزويلا عبر صفقات النفط بينهما مقابل الذهب التى تمت فى الآونة الأخيرة.

وولد اليكس صعب فى بارانكويلا عام 1971 ، وفى 9 يونيو أكد المكتب المدعى العام أن مجموعة متخصصة فى الاصول المالية أكدت أن جزءا كبيرا من مال صعب غير مشروع والذى تم من خلال عمليات مالية غير نظامية.

وحسب التقرير فإن لدى صعب قصر تبلغ قيمته 28 مليار بيزو، وشقة ، وثلاث مرائب، و وجهت وزارة الخزانة الأمريكية اتهامات لصعب بغسيل الأموال وتقديم رشاوى لمسؤولين في فنزويلا من أجل تحويل أموال بقيمة 350 مليون دولار إلى حسابات خارجية، ضمن برنامج يهدف إلى خدمة الجياع في فنزيلا.

وتقول واشنطن إنه عوضا عن توزيع المواد الغذائية على الفقراء في فنزويلا، فإن مادورو يقوم توزيع هذه المواد على الموالين له.

وذكر وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، أن صعب متورط مع نظام مادورو في استغلال الطعام من أجل استغلال السكان الجائعين وتوزيع المكافأة على المؤيدين ومعاقبة المعارضين، وقد حصلوا على مئات الملايين من الدولارات بسبب الأمر.

وفى حال ثبوت ادانته فإنه سيُحكم عليه فى الولايات المتحدة الامريكية بالسجن لمدة تصل الى 20 عاما ، حيث أنه بالاضافة الى التهم السابقة، فإن الولايات المتحدة الامريكية تتهم صعب بالعمل كواجهة لمادورو فى شبكة تهريب المخدرات وغسيل الاموال.

ورحبت المعارضة الفنزويلية برئاسة خوان جوايدو باعتقال صعب، واعتبر خوليو بورخيس نائب زعيم المعاضة خوان جوايدو أن "اعتقاله يمثل ضربة قوية لهيكلية النظام، ويظهر أن الفنزويليين ليسوا وحدهم، وأنه مع مادورو لا يوجد مستقبل، ولا حتى لداعميه".

وكان صعب وزوجته الايطالية كاميلا فابري يخضعان للتحقيق فى ايطاليا بتهمة غسل الاموال ايضا.