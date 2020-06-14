مقتل 7 أشخاص بينهم عناصر أمن فى هجوم إرهابى بمحافظة ديالى العراقية

كتب سمير حسنى

قالت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، إن 7 أشخاص بينهم عناصر أمن قتلوا فى هجوم إرهابي بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية فى العراق، أن صاروخي كاتيوشا سقطا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر.، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.