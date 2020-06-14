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مع ارتفاع حرارة الطقس..اعرف فوائد شرب الماء لجسمك

الأحد، 14 يونيو 2020 04:00 ص
مع ارتفاع حرارة الطقس..اعرف فوائد شرب الماء لجسمك شرب الماء
كتبت هند عادل

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مع ارتفاع حرارة الطقس يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من الماء للترطيب وعدم الإصابة بالجفاف خاصة مع فقدان كميات كبيرة من الماء بشكل مستمر عن طريق البول والعرق، ووفقا لتقرير لموقع healthline الطبي هناك العديد من الآراء المختلفة حول كمية الماء التي يجب أن يتم شربها كل يوم.

عادة ما يوصى الخبراء إلى شرب ما يعادل 2 لتر يوميًا حتى يتجنب الشخص الشعور بالعطش والجفاف خلال اليوم.

هل يؤثر تناول الماء على مستويات الطاقة ووظيفة الدماغ؟


يمكن أن يكون للجفاف الخفيف الناجم عن ممارسة الرياضة أو الحرارة آثار سلبية على الأداء البدني والعقلي.

هل شرب الكثير من الماء يساعد على فقدان الوزن؟

زيادة تناول الماء قد يقلل من وزن الجسم عن طريق زيادة التمثيل الغذائي الخاص وتقليل الشهية، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد شرب الماء البارد لأن الجسم سيحتاج إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية لتسخين الماء لدرجة حرارة الجسم، يمكن أن يؤدي شرب الماء قبل نصف ساعة تقريبًا من تناول الوجبات إلى تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد.

هل يساعد المزيد من الماء على منع المشاكل الصحية؟


من المفترض أن العديد من المشاكل الصحية تستجيب بشكل جيد لزيادة تناول المياه مثال الحالات التالية:

الإمساك: يمكن أن يساعد زيادة تناول الماء في الإمساك، وهي مشكلة شائعة جدًا.

السرطان: شرب المزيد من الماء يقلل من خطر الإصابة بسرطان المثانة وسرطان القولون والمستقيم. حصوات الكلى: زيادة تناول الماء قد يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

حب الشباب وترطيب البشرة: يساعد شرب الماء فى ترطيب البشرة وتقليل حب الشباب.


شرب الماء

فوائد شرب الماء

فوائد شرب الماء للصحه

فوائد الماء

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