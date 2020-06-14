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معهد روبرت كوخ: استمرار انخفاض معدل الإصابة بكورونا فى ألمانيا

الأحد، 14 يونيو 2020 01:15 م
معهد روبرت كوخ: استمرار انخفاض معدل الإصابة بكورونا فى ألمانيا مواجهة كورونا فى ألمانيا - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و6 حالات وفاة.
 
و أظهر  بيان المعهد تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 186269، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8787.
 
وتظهر هذه الأرقام تراجعاً ملحوظاً، مقارنة مع مؤشرات اليوم السابق الذي شهد 348 حالة إصابة جديدة، و18 حالة وفاة جديدة، بينما سجل أكبر عدد من الإصابات في بافاريا (47626)، وشمال الراين وستفاليا (39233) وبادن – فورتمبيررج (35090) ، وفي برلين تم تسجيل (7282) حالة إصابة.
 
في سياق منفصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع نحو 142 ألف حالة مع رصد 5055 وفاة جديدة.
 
وقالت المنظمة، في بيانات جديدة نشرتها أمس السبت، إن حصيلة المصابين بالفيروس في العالم ازدادت خلال الساعات الـ24 الماضية بـ142672 حالة، مقابل 136572 يوم الجمعة، لتصل إلى مستوى 7553182 شخصا.
 
وأشارت الإحصائية إلى أن  عدد ضحايا الجائحة ارتفع خلال اليوم الماضي بـ5055 حالة مقارنة مع 4925 وفاة   الجمعة، وبلغت حصيلة المتوفين نقطة 423349 شخص  
وتعتبر منطقة الأمريكيتين الشمالية والجنوبية الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بـ3638525 حالة والأولى من حيث عدد الوفيات بـ196440 حالة، بعد أن رصدت 77934 إصابة و3496 وفاة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.
 
 
 
 
 
 

ألمانيا

روبرت كوخ

كورونا

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