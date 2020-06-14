اليوم السابع
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معركة عنيفة فى ولاية أمريكية بين رجل وتمساح والسبب كلب

الأحد، 14 يونيو 2020 03:37 م
معركة عنيفة فى ولاية أمريكية بين رجل وتمساح والسبب كلب أرشيفية
وكالات

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دخل رجل في مشاجرة عنيفة مع تمساح يبلغ 4 أمتار ليخلص كلبه من فكيه الذى أصيب بكدمات مما استدعى تركيب دعامات ومسامير له.

ووفقا لصحيفة البيان الإماراتية، أن رجلاً من ولاية فلوريدا الأمريكية دخل في عراك أشبه بـ"مباراة شد الحبل" مع تمساح أمسك كلبه وسحبه إلى النهر هذا الأسبوع، وفقاً لتقرير لشبكة "فوكس نيوز"

وكان ترينت توديل يمشي برفقة كلبه لوكي البالغ من العمر 6 سنوات في مزرعته بمقاطعة باسكو، صباح الاثنين عندما هاجم الكلب أحد التماسيح البالغ طوله 13 قدماً تقريباً (نحو 4 أمتار) بحسب صحيفة الشرق الأوسط، وقفز توديل، وهو رقيب سابق في الجيش،في محاولة لإنقاذ الكلب.

وقال "أمسكت طوق الكلب لمحاولة سحبه، وانتهى بي المطاف في مباراة شد الحبل مع هذا التمساح الذي رفض التخلي عنه"، وأضاف "لذا نزلت إلى الماء وبدأت في الضرب على رأس التمساح حتى ترك الكلب في النهاية"

وفي حين أن توديل عانى من خدوش طفيفة جراء العراك، كانت ساق لوكي الأمامية مقطوعة تقريباً، واحتاج إلى جراحة طارئة، وفقاً للتقرير.

وأوضح توديل "عندما قمت بسحب لوكي للخلف، رأيت العظام في الخارج... لقد وضع الأطباء له صفائح معدنية ومسامير، وتمكنوا من إعادة ترميم العظام نأمل أن يتمكن من استعادة كامل مخالبه بعد ذلك"، والآن، أصبح توديل مصمماً على الإمساك بالتمساح لدرجة أنه وضع فخاً له بمساعدة خدمة «فلوريدا فيش آند وايلد لايف».  


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