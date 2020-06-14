اليوم السابع
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مطار القاهرة يستقبل 788 عائدا من باريس وميلانو وفيينا وموسكو

الأحد، 14 يونيو 2020 09:54 م
مطار القاهرة يستقبل 788 عائدا من باريس وميلانو وفيينا وموسكو مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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أستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، 4 رحلات طيران استثنائية سيرتهم شركة مصر للطيران وعدد من شركات الطيران الخاصة لإعادة 788 مصريا من العالقين بدول فرنسا والنمسا وإيطاليا وروسيا، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصلت المطار 4 رحلات ثلاثة منها هبطت بمطار القاهرة وهى رحلات باريس وفيينا وميلانو فى حين هبطت الرحلة الرابعة بمدينة مرسى علم قادمة من موسكو قبل أن تستقر في القاهرة ، وذلك للحفاظ على التباعد الإجتماعى وتنفيذا للإجراءات الإحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

كانت رحلة باريس قد وصل على متنها 300 راكب فى حين تم إجلاء 81 عالق من ميلانو، كما جرى نقل 67 من فيينا فى حين تم نقل 340 مصرى كانوا عالقين فى روسيا .

وخضع الركاب إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

 

 


مطار القاهرة

عودة عالقين

رحلات إستثنائية

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