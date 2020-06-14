كابول (أ ش أ)

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان مصرع مدني واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق فى إقليم نانجارهار بشرق البلاد، وأضاف المسئولون - بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الحادث وقع صباح اليوم بمدينة جلال آباد بعد أن مرت سيارة مدنية على قنبلة مزروعة على جانب الطريق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب، وهم في حالة مستقرة.