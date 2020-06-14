أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان مصرع مدني واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق فى إقليم نانجارهار بشرق البلاد، وأضاف المسئولون - بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الحادث وقع صباح اليوم بمدينة جلال آباد بعد أن مرت سيارة مدنية على قنبلة مزروعة على جانب الطريق، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب، وهم في حالة مستقرة.
من جانبها، فتحت الشرطة الأفغانية تحقيقا في الحادث؛ للوقوف على ملابساته، بينما لم تعلن بعد أي جماعة مسئوليتها عن الانفجار.
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