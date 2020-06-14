مصرع شخص فى تصادم سيارة ودراجة بخارية بالطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية أولاد الشيخ بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى المحافظة وقوع حادث تصادم على الطريق بين دراجة بخارية وسيارة نقل على الطريق، نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية، تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بمعرفة إدارة مرور سوهاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبين دراجة بخارية ووجود متوفى تم نقله لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة .

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث المركز بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية أولاد الشيخ دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو السيد ا م ا 58 سنة مأذون شرعي ويقيم بناحية الشيخ مرزوق دائرة مركز البلينا إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بسيارة " نقل " قيادة المدعو العارف ح ح ا 37 سنة سائق - ويقيم بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمتوفي المذكور أمامه ولم يستطيع مفاداته فاصطدم به تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الطبيب الشرعى .