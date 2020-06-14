اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة نقل على الطريق الاقليمى بالمنوفية

الأحد، 14 يونيو 2020 11:04 ص
مصرع شخص صدمته سيارة نقل على الطريق الاقليمى بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شخص بقرية تلبنت أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر إصطدام سيارة نقل ثقيل به على الطريق الاقليمى، تم تحرير  محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد من مصرع محمد يسرى 20 عاما وذلك إثر إصطدام سيارة نقل ثقيل به على الطريق الاقليمى، تم تحرير  محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

وكانت جامعة السادات بمحافظةالمنوفية، قد أعلنت عن تماثل الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات ،والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة للشفاء وعودتهم إلى العمل بعد قضاء العزل ،عقب تحول نتيجة التحليل من إيجابية إلى سلبيه .

وكان الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات ،والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة قد أصيبوا بفيروس كورنا منذ أسبوعين على التقريب وتم عزلهم منزليا .

وكان  الدكتور أحمد بيومي  رئيس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية ،قد أكد  على جاهزية المدن الجامعية بالجامعة لإستقبال المصريين العائدين من الخارج، وذلك تنفيذاً لخطط القيادة السياسية لاستيعاب العائدين من الخارج خلال مدة الحجر الصحي المقررة.

وأضاف  "بيومي" أن جامعة السادات تسخر كافة إمكانياتها المتاحة تنفيذاً لخطط الدولة في محاصرة إنتشار هذا الفيروس الخطير المعروف باسم"كوفيد 19" أو "كورونا".

وأوضح "رئيس الجامعة " بأن المدن الجامعية قد استعدت من جميع النواحي لإستقبال الوفود المقرر لها العودة لأرض الوطن ، والدخول لمرحلة الحجر الصحي  بدءٱ من الخميس المقبل ، من حيث التعقيم اللازم ، ووسائل الراحة والأمان و كذلك الوسائل الترفيهية.

كما أشاد "بيومي" بقررات الدولة وحلولها لعودة أبنائها العالقين من الخارج ، وكذلك الحفاظ على أساليب حصار انتشار المرض وكذلك عدم تحمل المواطنين تكاليف الحجر الصحي.

 

 


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