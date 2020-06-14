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مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر

الأحد، 14 يونيو 2020 12:01 ص
مصادر حكومية: مؤتمر وزيرى الطيران والسياحة سيحدد خطة فتح المطارات فى مصر مطار القاهرة - أرشيفية
ماجد تمراز

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قالت مصادر حكومية، إنه خلال الأسبوع الحالي والمقبل، سيتم عرض خطة كل قطاع للعودة إلى العمل والإجراءات التى ستتم بالكامل، حتى يعلم الناس كافة التفاصيل التى سيتم اتباعها، مشيرا إلى أن الأندية ستفتح أبوابها لتجديد الاشتراكات، وبعدها سيتم الفتح تدريجيا، وإذا تم الأمر بشكل نموذجي وقلت أعداد الإصابات سيتم النظر فى عودة الأنشطة الرياضية.

وأضافت المصادر، إن وزيرى السياحة والطيران سيعقدان مؤتمر صحفي للحديث عن مواعيد فتح الطيران وهناك توقعات ألا يحدث استجابة سريعة لحجز التذاكر والرحلات التي سيتم حجزها، حيث سيتم رسم خطة هذا القطاع قبل موعد الفتح بأسبوعين، لذك تم الإعلان عن عودة حركة الطيران أول شهر يوليو.

وأوضحت أن المحافظات التي تم اختيارها هي مقاصد سياحية، كما أنها أقل في أعداد إصابات فيروس كورونا، مؤكدا أن قطاع السياحة أصبح العائد منه صفر، أنه في أول شهر يوليو سيتم دراسة عودة فتح دور العبادة في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا، وسيتم عمل دراسة بأعداد الإصابات في كل محافظة ومدى الالتزام بالإجراءت الاحترازية، ويمكن التراجع عن القرار إذا لم يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها.

ونفت المصادر ما تم تداوله فيما يتعلق بفرش المساجد بمليارات الجنيهات، مؤكدة أن تلك المصروفات تمت خلال 6 سنوات مضت وحتى الآن، والبعض اجتزأ البيان ونشر الخبر بشكل غير مهني وانتشرت الشائعة.


كورونا

فيروس كورونا

النشاط السياحي

قطاع السياحة

عودة الطيران

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