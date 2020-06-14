اليوم السابع
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مسئولة بوزارة الصحة الإسرائيلية: الموجة الثانية من كورونا ستكون الأشرس

الأحد، 14 يونيو 2020 05:43 م
مسئولة بوزارة الصحة الإسرائيلية: الموجة الثانية من كورونا ستكون الأشرس مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب- هاشم الفخراني

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حذرت سيخال سدسكي، رئيسة خدمات الصحة بوزارة الصحة الإسرائيلية، من بداية موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا في إسرائيل، مؤكدة أنها ستكون الأشرس من الموجة الأولى. وأوضحت أن الموجة الثانية سيكون الفيروس منتشرا فيها بشكل أسرع، وسيكون من الصعب السيطرة عليه.

وكانت سدسكي حذرت بداية الشهر بصورة شبيهة من صحوة الفيروس فى فترة تبادل الفصول، حيث قالت إنها تعتقد أنه لربما يذهب الفيروس للسبات بشهر مايو لكن هذا لم يحدث- نحن في وضع يتم فيه غرس شتلات خطيرة جداً.

وعلى صعيد متصل قال المدير العام الجديد لوزارة الصحة الجديد بروفيسور حازى ليفي: "دولة إسرائيل بصراع صعب جدا ضد فيروس كورونا، الذي ينعكس على حياة المواطنين، بالإضافة إلى مشاكل أخرى في مجال الصحة.

وسجلت أمس إسرائيل 177 إصابة جديدة بالفيروس، ووصل مجمل الاصابات إلى 19,008 تعافى منهم 15,360، كما أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية أن 506 طلاب ومعلمين أصيبوا بالفيروس، وأن 26 ألف طالب ومعلم فى الحجر الصحي وأنه تم إغلاق 183 مؤسسة تعليمية.


إسرائيل

وزارة الصحة الإسرائيلية

تل ابيب

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