اليوم السابع
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مركز الازهر للفتوى الإلكترونية: الزوجة الصالحة حافظةٌ لأسرار زوجها

الأحد، 14 يونيو 2020 07:00 ص
مركز الازهر للفتوى الإلكترونية: الزوجة الصالحة حافظةٌ لأسرار زوجها مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية
كتب لؤى على

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واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى حملته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بأمهات المؤمنين زوجات سيدنا سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مالهن من فضائل، حيث تتضمن الحملة التعريف بهن نسبًا ونشأة، ومالهن من مآثر، ومنزلة عالية عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجهودهن في خدمة الإسلام والدّعوة إليه سواء في حياة النبي أو بعد وفاته.  

كما تبيّن الحملة إرشاداتهن في جانب الحياة الأسرية للعمل على استقرارها، كذلك الحياة الاجتماعية، وما يجب على المسلم تجاههنّ من حب وأدبٍ مع سيرتهن يناسب قدر صاحبات هذا المقام الشّريف، امتثالًا لما جاء في القرآن الكريم. و قال مركز الازهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن من أسباب السعادة الأسرية: حفظ الزوجة لأسرار زوجها، وعدم الإفصاح به لأحد مهما كانت الصلة به. 

وتابع : دخل ناسٌ من أصحاب رسول الله ﷺ  علىٰ أمِّ سلمة زوجِ رسول الله ﷺ، فقالوا: يا أم المؤمنين، حدِّثينا عن سرِّ رسول الله ﷺ؟ قالت: «كان سرُّه وعلانيتُهُ سواءً». 

فهي لم تعطهم أسرارًا، لكن قالت لهم: كان سرُّه وعلانيته سواء، ثُمَّ ندمت فقالت: أفشيتُ سرَّ رسول الله ﷺ، قالت: فلما دخل أخبرته، فقال: «أحسنت». أخرجه أحمد.  فهذه السيدة أمُّ سلمة رضِيَ اللهُ عَنْهَا خشيت أن تكون قد أفشت سرَّ زوجِها رسولِ ﷺ، وراجعت نفسَها وندمت، وأخبرت رسول الله ﷺ ليستغفر لها؛ لتعلّمنا درسًا في صيانة أسرار البيت.


حملة ازواجه

مركز الازهر للفتوى

زوجات النبى

الزوجة

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