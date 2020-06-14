مدينة الطود تواصل حملات رش وتعقيم المنشآت العامة والحكومية ومراكز الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأحد، الأعمال فى قرية العديسات قبلى لتنفيذ الخطط المكثفة والمتواصلة بحملات الرش والتعقيم بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لكافة رؤساء القرى بمواصلة حملات الرشوالتعقيم بصورة يومية لمكافحة إنتشار العدوى وحماية المواطنين.

وخلال الحملات قام هشام علي أبايزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، بأعمال رش وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وواجهات المحلات والمباني والمساجد من الخارج بمنطقة نجع علوان، والمنشآت العامة والحكومية بنطاق القرية لمبنى الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، ومكتب وحده الشئون الإجتماعية والوحدة الصحيه ومكتب البريد بالقرية، وذلك بمشاركة فريق المتطوعين بجمعية الشباب للتنمية الشاملة بمدينة الطود.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن عمليات الرش والتعقيم بالمركز مستمرة ومتواصلة، وتم رش مبنى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وأيضاً جارى تنفيذ عمليات الرش والتعقيم لمراكز الشباب بالمركز، حيث قامت إدارة شباب الطود برئاسة حجاج عبد اللطيف مدير الإداره، اليوم برش وتعقيم مركز شباب المهيدات وقباح بقرية العديسات قبلى ضمن مجموعة مراكز الشباب التي تم رشها وتعقيمها وهي مركز شباب الطراخين بقرية الطود غرب، والشيخ سلطان بحاجر العديسات بحري، وأبو الحمد بقرية منشية النوبة، وذلك إستعداداً للأنشطة الرياضية والشبابية بمراكز الشباب والأندية، وضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدوله لمكافحة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع هندسة الري بمدينة الطود، بتنفيذ أعمال رفع وإزالة للقمامة والمخلفات الملقاة والحيوانات النافقة بترعة المعلا بناحية كوبرى الفوالين بقرية العديسات قبلي، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،

وشملت الأعمال رفع 10طن من المخلفات والقمامة أمام حاجز كوبري الفوالين.



مدينة الطود تواصل حملاتها للرش والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية (1)



مدينة الطود تواصل حملاتها للرش والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية (2)



مدينة الطود تواصل حملاتها للرش والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية (3)



مدينة الطود تواصل حملاتها للرش والتعقيم للمنشآت العامة والحكومية (4)