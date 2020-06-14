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مدير مستشفى التأمين الصحى ببنها: ارتفاع حالات التعافى من كورونا لـ34 حالة

الأحد، 14 يونيو 2020 12:57 ص
مدير مستشفى التأمين الصحى ببنها: ارتفاع حالات التعافى من كورونا لـ34 حالة حالات التعافي بمستشفى بنها للتأمين الصحي
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحى بمحافظة القليوبية، والتى تم تخصيصها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن 13 مستشفى بالقليوبية من قبل وزارة الصحة، ارتفاع أعداد التعافى والخروج بالمستشفى ليصل إلى 34 حالة تماثلت للشفاء.

وأكد الدكتور محمد منير مدير مستشفى بنها للتأمين الصحى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه وصل إجمالى عدد الحالات التى غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء 34 حالة شفاء حتى اليوم، مشيرا إلى أنه سبق وتم تعافي وخروج 21 حالة، ثم 6 حالات أمس، واليوم تم خروج 7 حالات.

وأوضح، أن الحالات التى تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يوجد بالمستشفى 75 حالة محجوزة حاليا ويتم تقديم الخدمة لهم.

وأضاف "منير"، أن ألفريق الطبى بالمستشفى أسرة واحدة وأعضاؤه يعاملون المرضى من هذا المنطلق، كما أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذى أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى العزل الصحى بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة ألفيروس وتعافى جميع المصابون بألفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

أبطال الفريق الطبي والتمريض

أبطال الفريق الطبي والتمريض

 

حالات التعافي بمستشفى بنها للتأمين الصحي 2
حالات التعافي بمستشفى بنها للتأمين الصحي

 

حالات التعافي بمستشفى بنها للتأمين الصحي 3
حالات التعافي بمستشفى بنها للتأمين الصحي

 

فريق التمريض
فريق التمريض

 


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