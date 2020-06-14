اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 يونيو 2020 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

الأحد، 14 يونيو 2020 09:52 ص
مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين حملة مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء علاء متولى مساعد الوزير، مدير الإدارة للمرور، صباح اليوم الأحد ، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى، ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.
 
وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.
 
وعززت، اليوم الأحد ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

مدير المرور

حملات مرورية

خدمات امنية

الطرق السريعة

اخبار عاجلة

محاور العاصمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء ..والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد 38 قطارا وإعادة تشغيل 6 آخرين بدءا من اليوم

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 34

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

7 حوافز من الحكومة لمنظمى الرحلات تشجيعا للسياحة

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

اليوم.. استقبال اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

"الأعلى للإعلام" يعلن إعداد كود خاص بالبرامج الطبية لضبط الفوضى خلال أيام

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

إزاى تقدر تخفض فاتورة الكهرباء بعد تطبيق الأسعار الجديدة فى 15 خطوة

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

اليوم.. الحكم على 11 متهما بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ81 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

كيف يمكن أن يستمر نظام التعليم فى زمن كورونا؟

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

90 يوما للرد على تظلمات التصالح فى مخالفات البناء وفقا لتعديلات القانون الجديدة

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

كيف تتأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل سدادها × 6 خطوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة