مدير الصحة العالمية: التبرع بالدم خلال أزمة كورونا آمن بشرط التباعد والنظافة

أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على أهمية التبرع بالدم لانقاذ أرواح المرضى بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، ووجه تيدروس أدهانوم رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، قائلا: " رسالتنا في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هي: الاستمرار في التبرع بالدم وإنقاذ الأرواح. التبرع بالدم أثناء COVID19 آمن ، شريطة احترام إجراءات الإبعاد والنظافة".

Our message on #WorldBloodDonorDay is: keep donating blood and saving lives.



Giving blood during #COVID19 is safe, provided physical distancing and hygiene measures are respected.