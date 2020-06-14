محتجون ضد العنصرية بميلانو يلطخون تمثال إندرو مونتانيلى باللون الأحمر.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، اليوم الأحد، قيام عدد من المتظاهرين بتلطيخ تمثال للصحفى والكاتب الإيطالى الشهير إندرو مونتانيلى بطلاء أحمر اللون، و ذلك خلال مظاهرات ضد العنصرية، احتجاجا واعتراضا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية، على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.



تمثال إندرو مونتانيلى ملطخ باللون الأحمر

واندلعت احتجاجات فى عدد من المدن و العواصم المختلفة حول العالم ، و منها لندن و باريس، و بروكسل، خلال الأسبوع الماضى، ضد مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض فى ولاية مينيسوتا ، وهى الاحتجاجات التى أدت إلى اضطرابات واسعة النطاق فى جميع انحاء العالم.



قاعدة التمثال ملطخة بالكامل

وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين، خرجوا إلى الشوارع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، حيث طغت الاضطرابات، التى دمرت مدنا من فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس واشتعلت النيران فى قبو كنيسة بالقرب من البيت الأبيض، على المظاهرات السلمية ضد قتل الشرطة للسود.