محافظ كفرالشيخ: تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء اختبارات الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، التى ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحان وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات، بالإضافة إلى توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بصفة دورية ويومية، وتخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات المشتبه فى إصابتها، وتوفير أجهزة الكاشف السريع "Rapid Test"، وقياس درجات الحرارة و اكتشاف فيروس كورونا.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن إجمالى عدد اللجان 84 لجنة بالمحافظة، مؤكداً أنه طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، تم تخفيض أعداد الطلاب داخل اللجان إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة، مع مراعاة وجود مسافات متباعدة بين الطلاب.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز بالمرور الدورى على اللجان، للتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة، والتهوية المناسبة، ونظافة اللجان من الداخل والخارج، وتوافر وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الامتحانات، تجنبآ لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى و الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء حاتم فايد، مدير عام المواقف، والعميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، والدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام مرفق الاسعاف، و اشرف النجار، وكيل وزارة الأزهر، والرائد وائل علي، مندوب المستشار عسكرى، ومحمد عبدالله، مدير إدارة الأزمات وغرفة العمليات بالمحافظة.