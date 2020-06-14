محافظ قنا ونائبه يبحثان شكاوى المواطنين خلال اللقاء اليومى مع المواطنين

قنا- وائل محمد

بحث اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،والدكتور حازم عمر نائب المحافظ عدد من شكاوى المواطنين خلال اللقاء اليومى مع المواطنين مؤكدين أن خدمة المواطن فى ظل هذه الظروف تمثل أولوية أولى لهما لاسيما انهما مسئولان عن قطاعات خدمية كثيرة تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد الداودى أنه حرصا على تلبية احتياجات كافة المواطنين فقد حرصت المحافظة على تنويع وتيسير سبل تواصل المواطنين مع القيادات التنفيذية سواء من خلال اللقاء المباشر بالمكتب او من خلال صفحة المحافظة او من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك للوصول الى اكبر قاعدة من المواطنين اصحاب الشكاوى والطلبات .

يأتى هذا فى أطار إهتمام محافظ قنا والدكتور حازم عمر بحل مشاكل المواطنين وحرصهما التواصل المباشر معهم والعمل الجاد لتلبية طلباتهم مشيران إلى أنهما لن يدخرا جهدا لإيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين وأنها في مقدمة الأولويات التي تتبناها جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين .

فى سياق أخر صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 145 حالة تعدي، مؤكدا على استمرار أعمال إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين .

وذلك فى اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائى .

واوضح المهندس عمر عبدالباقى مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة أن حملات الإزالة نجحت فى إزالة 28 حالة تعدى بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمراكز فرشوط ونجع حمادى ودشنا والوقف بمساحة 5438 متر مربع، وإزالة 36 حالة تعدى بالزراعة على أملاك الدولة بمركزى نجع حمادى ودشنا بمساحة 17 فدان و13 قيراط و12 سهم، وإزالة 46 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بكافة مراكز المحافظة بمساحة 2 فدان و15 قيراط و5 أسهم، بالإضافة إلى إزالة 35 حالة مخالفة بناء عشوائى بمراكز دشنا ونقادة وفرشوط بمساحة 8899 متر مربع .